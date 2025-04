Uspelo mu je pobegniti iz hiše groze: pastorka zaprla in ga stradala

Moški, ki ga je mačeha držala v ujetništvu in stradala skoraj 20 let, se je slednjič domislil, kako ji pobegniti. Dvaintridesetletnik iz Waterburyja v ameriški zvezni državi Connecticut se je februarja zažgal s papirjem za tiskalnik in razkužilom za roke, da bi pobegnil od doma. To mu je uspelo, policisti, ki so preiskovali primer, pa so bili šokirani nad grozljivimi razmerami v hiši, ki so jih odkrili po njegovem pobegu.

Njegova mačeha Kimberly Sullivan se je izrekla za nedolžno glede obtožb ugrabitve in hudega napada in je bila prejšnji teden izpuščena po plačilu varščine 280.000 evrov.

FOTO: Policija Waterbury

Tistega 17. februarja je Sullivanova v paniki poklicala gasilce in prijavila požar. Trdila je, da je njen pastorek še vedno v hiši in da je poškodovan, poroča CNN. Reševalnim ekipam je uspelo rešiti 175 centimetrov visokega moškega, ki je tehtal komaj 30 kilogramov. Kar je povedal policistom, ko je sedel v zadnjem delu reševalnega vozila, je bilo šokantno.

Načrt za pobeg

»Pravi, da se ni oprhal že več kot eno leto,« je dejal eden od uslužbencev urgence. Kmalu je policija preiskala hišo, v kateri je živel moški, ki je trdil, da je zaprt v manj kot 10 kvadratnih metrov velikem skladiščnem prostoru, zavarovanem z vezanimi ploščami in ključavnico na vratih. Dvaintridesetletnik je policistom povedal, da ne sme zapustiti svoje sobe, razen za gospodinjska opravila.

Zadnjič je posest zapustil z očetom, ko je bil star 14 ali 15 let. Po smrti očeta leta 2024 pa da je bilo še huje. Policiji je povedal, da so izhodi trajali le minuto na dan. Pred letom dni je v jakni, ki je bila last njegovega pokojnega očeta, našel vžigalnik, je še zaupal policiji. Nato je začel kovati načrt za pobeg.