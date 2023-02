Usodno praznovanje: 18-letnica umrla, njenemu očetu na pogrebu predlagal ...

Trije mladi P. N. (24), V. S. (19) in A. S. (18) iz Grdelice v Srbiji so se vračali s praznovanja polnoletnosti, ko se je zgodila tragična nesreča. Po neuradnih informacijah srbskih medijev so bili vsi pijani, tudi voznik. Tiste noči je snežilo in cesta je bila nekoliko spolzka. Voznik je izgubil kontrolo nad vozilom, to je zletelo s ceste in se večkrat prevrnilo. Vse potnike so prepeljali v bolnišnico v Nišu. 18-letnici niso mogli pomagati, umrla je na kraju nesreče.

Jovana bi letos maturirala na ekonomski šoli, a prehitra vožnja Predraga N. je končala njeno življenjsko pot. Srbski mediji poročajo, da je pred usodno nesrečo napisala sporočilo svoji najboljši prijateljici: »Predrag vozi brez rok, nekaj se bo zgodilo.«

Nekaj minut zatem so zleteli s ceste in dekle je umrlo.

Pokopali so jo na 40. rojstni dan njene mame

Neutolažljivi starši so se že poslovili od hčerke in jo položili v prezgodnji grob. Na pogrebu, ki se ga zaznamovali beli baloni v rokah prijateljev in svojcev umrle, je užaloščenega očeta presenetil oče voznika, ki je nesrečo povzročil. Ko mu je prišel izreč sožalje, mu je prišepnil še to: »Brat, take stvari se dogajajo. Dajmo to urediti med sabo.«

Kot pišejo srbski mediji, se je oče umrle Jovane ob tem ves naježil, saj se težko spopada s čustvi, ki ga prevevajo. Velika bolečina se menja z navali jeze zaradi odločitve voznika, da pijan sede za volan.