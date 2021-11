Usodni Rokavski preliv

Francija je napovedala, da bo okrepila nadzor nad severno obalo, potem ko je v Rokavskem prelivu utonilo 31 migrantov, ki so s čolnom želeli priti čez nemirno morje iz Francije v Britanijo. Gre za doslej največjo migrantsko nesrečo v tem delu Evrope. Francoski in britanski reševalci so iz morja potegnili 31 trupel, med njimi pet ženskih in eno dekliško, in našli dva preživela; eno osebo še pogrešajo. Identiteta oziroma narodnost nesrečnih migrantov še ni uradno znana.

Medsebojno obtoževanje

Tragedija je še zaostrila odnose med Francijo in Britanijo, ki so že doslej bili napeti po britanskem odhodu iz Evropske unije. Britanski premier Boris Johnson je za nesrečo okrivil Francijo, francoski notranji minister Gerald Darmanin pa je Britanijo obtožil »slabe imigrantske politike«. Državi za ilegalne prehode meje že dolgo krivita druga drugo.

Francoske oblasti so aretirale štiri domnevne tihotapce ljudi, povezane z nesrečnim plovilom. Kakor je dejal direktor pristanišča v Calaisu in Boulognu Jean-Marc Puissesseau, so tihotapci morilci, ki komaj čakajo, da se zgodi kaj takšnega.

31 jih je utonilo v Rokavskem prelivu.

Čeprav število ilegalnih prehodov Rokavskega preliva raste – letos se je na nevarno pot odpravilo že več kot 25.700 ljudi –, tako hude nesreče še ni bilo. Lani je ožino v celem letu prečkalo 8461 migrantov, leta 2019 pa le 1835. Do zadnje nesreče so našteli 14 mrtvih, lani sedem in predlani štiri. A migranti iz Afrike in Azije, ki životarijo v zasilnih taboriščih na severu Francije, pravijo, da jih ne ostrejši nadzor nad obalo ne najnovejša nesreča ne bodo ustavili na poti v Britanijo.