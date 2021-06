Usodna nesreča motorja in kolesa, umrla mladenič in odvetnik

Zagrebška policija je v nedeljo dolgo časa iskala identiteto umrlega kolesarja, potem pa naj bi jo, po pisanju Indexa potrdila žena moškega. Umrl je 68-letnik odvetnik Vinko Dizdar. Kot pišejo se je v nedeljskem dopoldnevu s kolesom odpravil do jarunskega jezera, a se je pot tragično končala. Prišlo je namreč do trka kolesarja in 24-letnika na motorju. Ta je prav tako umrl na kraju dogodka.



Ni še znano, kako je prišlo do nesreče, a odvetnikova znanka je dejal za hrvaški mediji: »Živel je v Zagrebu,vsak dan pa je prihajal na delo v pisarno v Novsko. Bil je zelo pazljiv voznik, držal se je omejitev, nekateri so mu celo očitali, da prepočasi vozi. Mislim, da nesreče ni povzročil on, a na žalost je umrl.«



Življenje je izgubil tudi Matija P., rojen 1997. Oboževal je motorje, njegov profil je pol njihovih fotografij. Izpit kategorije A je naredil lansko leto.

