Mama, ki ni znala plavati, umrla med poskusom reševanja svoje 9-letne hčerke (FOTO)

Maria Elvia in njeni otroci so obiskali park Stone Mountain v Združenih državah Amerike, ko je njena 9-letna hči zdrsnila s skale v jezero. Kljub temu da ni znala plavati, je Maria skočila v vodo, da bi poskušala rešiti hčerko.

Mariin sin je prav tako skočil v vodo in uspel spraviti sestrico na varno. On in Mariin mož sta nato poskušala rešiti še mamo, vendar jima ni uspelo.

Po poročanju medijev je policistu uspelo potegniti Mario iz vode, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico. Po več dneh v enoti intenzivne nege je umrla. Za njo so ostali mož in štirje otroci, najmlajša med njimi je tista, ki ji je rešila življenje.

Predana mama in žena

Na GoFundMe je njena hči Yvonne Sanchez zapisala: »Maria Elvia je bila predana mama in žena, ki je vedno postavljala družino na prvo mesto. Z vsem srcem je skrbela za svoje otroke in moža, njeno zadnje dejanje pa je bilo dejanje nesebične ljubezni in poguma.«

Zbrana sredstva bodo namenjena plačilu stroškov intenzivne nege in bolnišničnih računov, pogreba ter »prevoza njenega telesa v domovino«, kar je bila njena želja.

»To bo namenjeno tudi zagotavljanju nadaljnje podpore možu in otrokom, medtem ko preživljajo to težko obdobje,« je pojasnila hči. »Vsak prispevek bo pomagal zmanjšati finančno breme in počastiti Mariino zapuščino ljubezni in žrtvovanja.«

Do petka, 8. avgusta, je kampanja zbrala več kot 15.000 dolarjev. »Iskrena hvala vsem, ki ste darovali ali delili podporo v tem izjemno težkem času,« je zapisala Yvonne Sanchez, poroča People.

Povzetek ključnih dejstev Maria Elvia je umrla po tem, ko je poskušala rešiti najmlajšo hčerko pred utopitvijo v jezeru v ameriški zvezni državi Georgia.

Njena hči Yvonne Sanchez jo je na GoFundMe opisala kot »predano mamo in ženo, ki je vedno postavljala družino na prvo mesto«.

Družina zdaj prosi skupnost za podporo pri soočanju z nenadno izgubo.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: