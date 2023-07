Usodna igra: štiriletni fantek padel v Dravo in se utopil

Iz Hrvaške poročajo o hudi tragediji. Tako se je deček v Donjem gradu v Osijeku igral ob vodi in izginil. Stal je na več med seboj povezanih deblih, ki se uporabljajo za plovbo po reki, in padel v prostor med dvema deskama. Njegova mati je začela kričati in videla le, kako je reka malo telo dvakrat vrnila na gladino vode, nakar je otrok izginil.

Materine krike so slišali stanovalci iz bližnjih hiš in zgradb, Vuk Ognjenović je čistil teraso, ko je ugotovil, da se dogaja nekaj zelo hudega. »Slišal sem krik za krikom... Bili so zelo glasni, skoraj nečloveški, in niso prenehali. Stekel sem ven in naletel na žensko, ki je bila skoraj do vratu v vodi. Od šoka je govorila nepovezano.«

Soseda, ki je prav tako slišala krike, je od matere uspela izvedeti, da gre za štiriletnega otroka, poroča Glas Slavonije. Kmalu so na kraj tragedije prispeli policijski potapljači, ki so ure in ure iskali na območju, kjer je izginil deček, nedaleč od kraja izginotja pa so kasneje našli njegovo truplo. Preiskava tragedije še poteka, otrokovo mamo pa so z reševalnim vozilom prepeljali v klinični center Osijek.