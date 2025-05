Usoden izziv vzel življenje najstnika: »To smrt bi bilo mogoče preprečiti« (VIDEO)

Novozelandski najstnik je umrl v bolnišnici, potem ko je utrpel hude poškodbe glave v viralnem izzivu. Gre za »novi trend«, ko se dva tekmovalca zaletita eden v drugega, zmagovalec pa je tisti, ki ostane na nogah.

Tragedija se je zgodila v mestu Palmerston North, kjer je 19-letnik igral igro s prijatelji. »Smrt tega mladeniča je popolna tragedija in moje misli so z njegovo družino in prijatelji,« je po poročanju The Guardiana dejal policijski inšpektor Ross Grantham.

»To smrt je bilo mogoče preprečiti«

Izziv je v zadnjih tednih postal priljubljen na družbenih medijih, posnetki pa so zbrali na desetine milijonov ogledov. Prejšnji teden je v Aucklandu potekalo prvenstvo tega izziva, ki si ga je ogledalo več kot tisoč ljudi, na katerem sta zaradi poškodb glave dva moška morala odpovedati sodelovanju. Patria Hume, profesorica na univerzi v Aucklandu, je javnost opozorila na tveganje poškodb in smrti pri tem »športu«. »To smrt bi bilo mogoče preprečiti,«​ je dejala. »Ljudje se morajo prenehati udeleževati dejavnosti, katerih namen je nekoga prizadeti,« je poudarila ob tem.