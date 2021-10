Usoda, hujša od grozljivke: deček, ki se je vpisal v zgodovino iz strašnega razloga (FOTO in VIDEO)

Bil je lep, sončen dan, ko sta se Stanley in Julie Patz odločila, da bosta svojemu šestletnemu sinu Etanu prvič dovolila, da se sam sprehodi od stanovanja do postaje, kjer ga bo pobral avtobus in odpeljal v šolo. Deček je po tej poti šel že večkrat, veljal je za dobrega in poslušnega otroka, starša pa ni preveč skrbelo, ali se bo malček znašel na ulicah New Yorka in pravočasno prišel na avtobus. A Etan ni nikoli prišel na postajo.

Etan Kalil Patz, deček angelskega videza, bo za vedno ostala v spominu kot prvi otrok, ki se je znašel na mlečnih tetrapakih in na oglasnih deskah po vsej Ameriki v obupnem poskusu staršev in policije, da ga najdejo. Toda vse je bilo zaman ... Stanley in Julie Patz še danes živita v istem stanovanju. Niti telefonske številke nista spremenila. Upata, da se bo njun sin nekega dne vrnil ali poskušal stopiti v stik z njima. Etan Patz je bil leta 2001 razglašen za mrtvega, čeprav trupla nikoli niso našli.

Prvi osumljenec

Prvi osumljenec je bil Jose Antonio Ramos. Bil je obsojen spolni napadalec in prijatelj Etanove varuške. Med preiskovanjem zapuščenih cevi, v katerih je Ramos živel kot brezdomec, so našli fotografijo njega in fanta, podobnega Etanu. Ramos je med prvim zaslišanjem povedal, da je na dan Etanovega izginotja ugrabil dečka in ga posilil ter da je skoraj 100-odstotno prepričan da je to fant, ki ga je kasneje videl na televiziji. Imena dečka ni poznal in je trdil, da ga je po posilstvu odpeljal na podzemno železnico, kjer ga je posedel na vlak.

Leta 1991, ko je bil Ramos v priporu, je njegov sostanovalec stopil v stik z FBI -jem in razkril, da se mu je Ramos hvalil, da ve, kaj se je zgodilo z Etanom, in da je celo narisal pot, po kateri je vozil šolski avtobus. Konkretnih dokazov pa še vedno ni bilo. Ramos je bil leta 2004 v civilni tožbi razglašen za odgovornega za izginotje Etana Patza, vendar ni bil nikoli preganjan. Odslužil je 20-letno zaporno kazen zaradi zlorabe otrok, leta 2012 je bil izpuščen, a so ga kmalu spet aretirali.

Ramos nedolžen?

Leta 2010 je bil primer izginotja Etana Patza ponovno odprt. Dan pred 33. obletnico njegovega izginotja, leta 2012, je policija potrkala na vrata Stanleyja in Julie Patz z novico, da je bil dečkov morilec aretiran. Pedro Hernandez, 51-letni delavec iz trgovine v soseski, je namreč priznal umor. Pedro je povedal, da je maja leta 1979, ko je bil star 18 let, fanta zvabil v trgovino, češ da mu bo dal sok, ga zvlekel v klet in ga zadavil. Nato je truplo vrgel na smetišče.

Pedra Hernandeza nikoli ni bilo na seznamu osumljencev, policija pa razen priznanja ni imela dokazov, ki bi ga povezovali z dečkovim izginotjem. Nikoli ni bilo pojasnjeno, kako je policija sploh prišla do njega, v medijih pa se je ugibalo, da ga je prijavil nekdo iz družine, saj naj bi o tem zločinu večkrat govoril.

Novembra 2012 se je v New Yorku začelo sojenje Pedru Hernandezu za umor druge stopnje in ugrabitev prve stopnje. Zagovornik je predstavil zdravniška mnenja, po katerih naj bi Hernandez trpel za shizofrenijo in halucinacijami, pa tudi, da je njegov IQ manjši od 70, kar je meja za intelektualno zaostalost. Med sojenjem je Hernandez umaknil svoje priznanje in se izrekel za nedolžnega, njegov odvetnik pa je našel dokaze, da je bilo prvotno priznanje izsiljeno po več kot sedmih urah zasliševanja. Sojenje je trajalo več kot dve leti, nato pa so ga maja 2015 končali, potem ko se porota trikrat ni uskladila. Rezultat je bil 11: 1 za obsodbo Hernandeza.

Ponovno sojenje se je začelo oktobra 2016 in tokrat je bil Hernandez obsojen na dosmrtno ječo zaradi ugrabitve in umora Etana Patza z možnostjo pomilostitve po 25 letih zapora.

In navsezadnje…

Dan izginotja Etana Patza, 25. maj, je bil v Ameriki razglašen za nacionalni dan pogrešanih otrok. Leta 2001 je dobil mednarodno veljavo. Etanovi starši so prejeli simbolično odškodnino v višini dveh milijonov dolarjev. Denarja nikoli niso dvignili.