Usmrtitev bi prenašali v živo: menijo, da bi bilo zločinov zato manj

Egiptovsko sodišče je pozvalo k spremembi zakona, da bi lahko usmrtitev Mohameda Adela, krivega umora študentke, prenašali v živo prek televizijskih sprejemnikov. S tem bi radi ljudi odvrnili od krvavih kaznivih dejanj, ki jih je v Egiptu vedno več.

»Menimo, da bi prenos vsaj dela usmrtitve ali priprav nanjo marsikoga odvrnil od tovrstnih dejanj, še posebej s tem mislimo na umore žensk. Prenos sojenja ni imel takega učinka, zato je treba storiti korak naprej,« so med drugim v pismu parlamentu zapisali na sodišču. Na odločitev še čakajo.

Adel se je na sodišču znašel, ker je umoril sošolko Nayero Ashraf, do katere je gojil romantična čustva, Ashrafova pa ni čutila enako. Adel je bil v mladenko celo tako zaljubljen, da jo je meni nič, tebi nič zaprosil za roko, a ga je zavrnila. S tem se nikakor ni mogel sprijazniti in pred enim od zaključnih izpitov jo je pričakal pred univerzo ter jo kar 19-krat zabodel v predel prsnega koša in vratu, poskušal jo je celo obglaviti. Po pričanju 25 očividcev, ki so se tistega dne znašli v bližini univerze, in Mohamedovem priznanju krivde ga je sodišče obsodilo na smrt z obešanjem.

Tovrstne kazni v tej afriški državi sicer niso redkost. Lani se je Egipt po številu usmrtitev znašel na tretjem mestu na svetu, za Kitajsko in Iranom, a javne usmrtitve ali njihovi prenosi so tudi v Egiptu redki. Leta 1998 so denimo na nacionalni televiziji prenašali usmrtitev treh moških, ki so v Kairu umorili žensko in njena dva otroka.