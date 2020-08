Upokojenka (74) padla skozi okno, pristala na strehi trgovine

Nekaj po 11. uri je v Zagrebu v še nepojasnjenih okoliščinah skozi okno prvega nadstropja padla 74-letna upokojenka. Nenavaden prizor, ko je starejša ženska nepremično ležala na strehi trgovine, je pretresel prebivalce okoliških stavb.



Po neuradnih podatkih je ženska čistila okna na okoli treh metrih višine, ko je zaradi močnega sonca, ki je pripekalo, občutila slabost, izgubila ravnotežje in padla.



Okoliški prebivalci, ki so to opazili, so poklicali reševalce, ki pa so do ženske zmogli proti šele ob pomoči gasilcev. Ti so huje poškodovano žensko dali na nosila in jo okoli 11.30 z avtolestvijo spustili na tla.



Reševalci so poškodovanko, ki je po besedah prič povedala, da jo vse boli, odpeljali v bolnišnico, poročajo hrvaški mediji.