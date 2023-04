Upokojenec (84) ustrelil najstnika, ki je pomotoma pozvonil pri njem

84-letni Andrew Lester, ki je prejšnji teden ustrelil in hudo ranil temnopoltega najstnika Ralpha Yarla, ki je pomotoma pozvonil na vrata njegovega bivališča v Kansas Cityju, se je predal policiji. Obtožen je napada prve stopnje in oboroženega kaznivega dejanja. Čeprav je tožilec dejal, da je imelo streljanje »rasno komponento«, strelec ni obtožen kaznivega dejanja iz sovraštva.

Andrew Lester je brez pomisleka streljal na temnopoltega otroka. FOTO: Kansas City Police Department/Reuters

16-letni Ralph Yarl je pozvonil pri napačni hiši, ko je hotel pobrati svoja brata, ki sta bila na obisku pri prijateljih v bližini. Lester ga je ustrelil dvakrat, enkrat v glavo in enkrat v roko. Najstnik je napad preživel. Ogorčenje nad primerom je v ZDA naraščalo ves teden, saj so ameriški mediji razkrili, da je bil Lester po 24 urah pridržanja izpuščen brez obtožb. Šele v torek so ga ponovno prijeli pod obtožbo napada prve stopnje in oboroženega kaznivega dejanja, nato so ga po plačilu 200.000 dolarjev varščine izpustili.

Američani so ogorčeni. FOTO: Stringer/Reuters

Iz Bele hiše so medtem sporočili, da se je predsednik Joe Biden po telefonu pogovarjal z Yarlom in z njim »delil upanje, da bo hitro okreval«, ter ga povabil v Belo hišo. »Ralph, vidimo se v Ovalni pisarni, ko se boš bolje počutil,« je Biden zapisal na twitterju. Strelski napadi so pogost pojav v ZDA, kjer ima približno 330 milijonov prebivalcev v lasti okrog 400 milijonov kosov orožja.

Moški ranil navijačici po poskusa vstopa v napačno vozilo

Iz ZDA pa poročajo še o enem incidentu s strelnim orožjem. Tokrat sta bili ranjeni navijačici v Teksasu, na kateri je streljal moški, potem ko je ena od njiju pomotoma skušala vstopiti v njegovo parkirano vozilo. Incident se je zgodil v torek, nekaj dni po tem, ko so v ameriški zvezni državi Missouri ranili temnopoltega najstnika, ko je pomotoma pozvonil na napačnih vratih, ter ubili mlado žensko v zvezni državi New York, ker je pomotoma prišla na napačen naslov.