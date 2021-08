Upokojenca dobili z mamili

Imel naj bi izjemno dobro razvito mrežo odjemalcev.

Preiskave karabinjerjev v Carrari, v toskanskem mestu ob ligurski obali, se v zadnjih dneh neusmiljeno nadaljujejo. Preprodajalcem najrazličnejših drog želijo končno stopiti na prste. Nazadnje jim je pod poveljstvomuspelo zapreti krog okoli 68-letnega preprodajalca drog, ki se je v okrožju Avenza pretkano skrival pod zaveso ostarelega in počasnega prišleka in preprodajal hašiš in marihuano. Imel naj bi izjemno dobro razvito mrežo odjemalcev.Zanimivo, da se je za skrivnostnim upokojencem skrival rojeni Slovenec. Možje postave so ga na piko vzeli že pred časom in, kot poroča Il Tirreno, dolgo proučevali njegove navade. Zadnjič pa so ga ustavili tik pred njegovim domom, ki je v ulici Via Covetta. S seboj je nosil odmerek hašiša, »zagotovo namenjenega nekemu kupcu«, je pisalo v policijskem zapisniku. In še, da je upokojenec do zadnjega zatrjeval, da pri sebi nima prav nič nezakonitega, da pa omenjeni zvitek potrebuje za lastno zdravje.Toda karabinjerji se niso dali preslepiti, ker so imeli nalog, so si dovolili vstopiti tudi v njegovo stanovanje. Tam so sprva našli le za prgišče marihuane, ki je ležala na mizi v kuhinji, nakar so se lotili še drugih sob v stanovanju in se niso dali niti malo motiti. Pa čeprav naj bi jih poskušal 68-letni Slovenec na vse načine zavesti in preusmeriti njihovo vnemo.Za stereo sistemom v dnevni sobi pa so našli še natančno tehtnico in preostalo orodje, ki ga je potreboval za sortiranje. Ni trajalo dolgo, ko se je pred očmi preiskovalcev pojavil še 200-gramski kolač hašiša, ki je bil skrit v spalnici.Karabinjerji so ga v tistem trenutku aretirali zaradi nedovoljenega posedovanja drog, in sicer za namen preprodaje. Le nekaj pozneje so podrobnosti operacije natančno pojasnili še tožilcu. Pred sodnikomje Slovenec uveljavljal svojo pravico do molka. Sojenje je bilo zato preloženo na oktober, dotlej pa bo moral 68-letnik ostati v hišnem priporu.Toskanski kronisti so prav tako izvedeli, da je imel v preteklosti zaradi droge že težave s policijo. In kar stavili bi, da je bil naš rojak to pot prepričan, da je zaradi svoje starosti nezanimiv za policiste, pa ni bilo tako.