Upali so, da je zgodba izmišljena: Mama prodajala sina za 5 tisoč evrov

Rusinjo so prijeli zaradi suma, da je svojega sina (7) poskušala prodati tujcem za skoraj 5000 evrov. Mati treh otrok (36) je povedala, da je njen fant naprodaj, da bi poplačala svoje dolgove, poročajo mediji. Imenovana samo kot Nargiza, je bila od takrat zaprta v skladu z ruskim zakonom o trgovini z otroki. Prostovoljci dobrodelne organizacije Alternativa proti suženjstvu so se predstavljali kot kupci in se odzvali na njen oglas.

»Vse do konca smo upali, da je zgodba izmišljena, da gre za neumno šalo nekoga ali prevaro za denar. Ko pa se je naša skupina skupaj z uslužbenci preiskovalne skupine za organizirani kriminal odpravila na dogovorjeno mesto, smo bili priča prodaji dečkov,« so sporočili iz dobrodelne organizacije za boj proti suženjstvu Alternativa.