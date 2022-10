Umrli skoraj vsi na krovu: med 76 žrtvami večina žensk in otrok

Umrli so skoraj vsi potniki na čolnu, so tragično novico sporočile nigerijske oblasti. Prenatrpano plovilo je bilo edina rešitev za prebivalce, ki so mrzlično zapuščali poplavljena naselja, med žrtvami pa je večina otrok in žensk.

Večina Nigerije je pod vodo.

Kar 76 jih je umrlo po zadnjih podatkih, skupno pa jih je bilo na čolnu najmanj 85; nekateri so se rešili, koliko je pogrešanih, še ni jasno. Prav tako ni znano, kaj je povzročilo nesrečo; čoln se je na reki Niger v zvezni državi Anambra prevrnil, niso pa še potrdili, ali zaradi prenatrpanosti, prevelike hitrosti ali pa okvare motorja, pri čemer naj bi se plovilo zaletelo v most, kot poročajo nekateri. Sožalje svojcem žrtev je izrekel tudi predsednik države Muhammadu Buhari, ki je obenem odredil pregled varnostnih ukrepov v rečnem prometu v državi, reševalnim službam pa naročil, naj nikar ne odnehajo pri iskanju pogrešanih. Toda reševanje in iskanje močno ovira narasla voda, v akciji sodelujejo tudi helikopterji.

Zakaj se je čoln prevrnil, še ni znano.

Tako hudih poplav ne pomnijo že leta, zaradi vremenskih ujm je prizadetih kar 29 od 36 nigerijskih zveznih držav. Od začetka letošnje deževne sezone je umrlo že več kot 300 ljudi, najmanj 100.000 pa jih je ostalo brez strehe nad glavo; tudi materialna škoda je ogromna, lastniki kmetijskih zemljišč so ostali brez pridelka, v državi z več kot 200 milijoni prebivalcev, ki jo je zelo hudo prizadela pandemija in kjer je pomanjkanje del vsakdana, se bojijo novega vala lakote.