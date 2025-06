Umrla sedemmesečna dojenčica, družina za smrt krivi zdravnico

Srbijo pretresa smrt sedemmesečne dojenčice, ki je pred dvema dnevoma umrla v eni izmed bolnišnic v Beogradu, potem ko je bila sprejeta v izjemno slabem zdravstvenem stanju. Točen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, medtem ko njena družina na družbenih omrežjih obtožuje zdravnico, da jo je kljub resnemu stanju poslala domov.

Kurir poroča, da je primer prevzelo Višje javno tožilstvo v Beogradu, ki je že odredilo obdukcijo. V prihodnjih dneh naj bi preiskovalci prejeli tudi celotno zdravstveno dokumentacijo, vključno z zdravstvenim kartonom umrle deklice. Pristojni organi želijo na ta način ugotoviti, ali je prišlo do strokovne napake in ali je za tragičen razplet odgovoren kdo od zdravstvenega osebja.

Srce parajoča sporočila družine

Družbena omrežja so v zadnjih dneh preplavljena s čustvenimi in bolečimi objavami članov družine, ki so nenadoma izgubili deklico. Mama pokojne deklice je na facebooku večkrat izrazila svojo žalost in jezo nad zdravniško odločitvijo, ki naj bi po njenem mnenju privedla do smrti otroka.

»Moje malo nedolžno dete, nič te ne more več vrniti, a pravica mora obstajati! Storili bomo vse, saj nimamo več česa izgubiti! Vzeli so nam najdragocenejše,« je zapisala užaloščena mati. Objavi je priložila tudi fotografije deklice z nasmehom na obrazu.

Pod družinskimi objavami se je zvrstilo na stotine komentarjev izražanja sožalja, šoka in ogorčenja.

Deklico bodo pokopali na pokopališču v vasi Baničina. Družina si medtem prizadeva, da bi pristojne oblasti temeljito preiskale okoliščine tragedije in morebitne odgovorne privedle pred roko pravice.