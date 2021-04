Pet dni po carskem rezu umrla mlada porodnica s covidom

Srbijo je pretresla tragična zgodba 29-letnice, ki je umrla zaradi covida pet dni za tem, ko so ji naredili carski rez, poroča telegraf.rs. Pred okužbo menda ni imela težav in je bila zdrava.»Rodila je prejšnjo sredo v zelo težkem bolezenskem stanju. Bila je priključena na respirator, k sreči je porod potekal brez težav, tudi otrokovo zdravje je stabilno. Toda stanje matere je bilo še naprej kritično, ekipa zdravnikov se je dan in noč borila za njeno življenje. Peti dan se je stanje drastično poslabšalo, njena saturacija je padla, njena pljuča so odpovedovala, za tem jo je izdalo še srce,« so sporočili iz bolnišnice Dragiše Mišovića.Za življenje se v tej bolnišnici bori še ena porodnica, stara 33 let. Tudi ona je na respiratorju, carski rez pa so ji zaradi visokega tveganja za plod, naredili že v osmem mesecu nosečnosti. Tudi njen otrok je zdrav, zdravniki pa upajo na najboljše.Podoben primer se je decembra lani zgodil tudi pri nas: zaradi covida je umrla 28-letna nosečnica . Z nujnim carskim rezom so rešili otroka, nje pa žal ne.