Umrla Marija (66), ki jo je kruto raztrgal trop psov, posledice so bile prehude

Tragična zgodba iz Daskatice pri Čazmi na Hrvaškem, ki je pretresla javnost marca letos, se je končala s smrtnim izidom. V bolnišnici v Bjelovarju je umrla 66-letna Marija, ki jo je 17. marca napadel trop psov in ji povzročil hude telesne poškodbe. Za življenje se je borila več kot tri mesece, a kljub številnim operacijam in požrtvovalnosti zdravnikov je podlegla poškodbam, pišejo tuji mediji.

Informacijo o smrti je za portal MojPortal potrdila direktorica Splošne bolnišnice Dr. Anđelko Višić Sanela Grbaš Bratković, ki je ob tem dejala, da so zdravniki storili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Grozljiv napad sredi belega dne

Usodnega dne je Marija, kot običajno, hodila po vasi, ko so jo napadli štirje psi v lasti njenih sosedov. Živali so jo hudo poškodovale – pogrizle so jo po obrazu, rokah, nogah in trebuhu. V popolnoma iznakaženem stanju jo je našel brat Nikola, ki je takoj poklical reševalce.

»Slišala sem ga kričati: ‘Branka, Branka! Umira, ne bo preživela!’ Bila sem šokirana, takoj smo poklicali reševalce in policijo. Rekli so nam, naj je ne premikamo. Mož mi je povedal, da je bila dobesedno ‘pojedena’. Odgriznili so ji uho, del obraza, glava je bila ranjena, las ni imela, rebra so bila vidna,« je dan po napadu povedala njena snaha Branka.

Dolgotrajno zdravljenje, amputacija in boj, ki ga je izgubila

Marija je bila vse od napada hospitalizirana v bjelovarski bolnišnici. Prestala je več zapletenih operacij, med drugim amputacijo roke in presajanje kože. Vendar so bile poškodbe prehude. Včeraj je izgubila boj za življenje, poroča MojPortal.

Napadi psov tudi v Srbiji – dekletu le za las ušla najhujša tragedija

Medtem pa se tudi v Srbiji, natančneje v Bujanovcu, soočajo z alarmantno situacijo zaradi zapuščenih psov. V ponedeljek pozno zvečer so v središču mesta napadli dekle, ki se je vračalo domov iz službe. Samo zahvaljujoč prisotnosti mimoidočih, ki so jo rešili in pregnali pse, je ostala nepoškodovana.

»Eden izmed psov mi je strgal hlače. Komaj sem se izognila ugrizu. Ne upam si več mirno na delo, še manj pa ponoči domov. Vsak korak delam s strahom, ker ne vem, iz katerega kota bo pritekel trop,« je povedala Bujanovčanka, ki želi ostati anonimna.

Občani redno poročajo o napadih psov na mimoidoče, kolesarje in celo avtomobile. Posebej ogroženi so otroci in starejši.

Gre za dolgoletni problem, na katerega so meščani večkrat opozorili lokalno upravo, a večjih premikov ni.