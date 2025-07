Umrla 22-letna vplivnica, tik pred smrtjo objavila pretresljivo sporočilo

Mlada influencerka Camila Trevisol je pri komaj 22 letih izgubila bitko z redko obliko raka. Tik pred smrtjo je na Instagramu delila ganljivo poslovilno sporočilo, ki je pretreslo Brazilijo in ves svet.

»Naša princesa je danes zjutraj umrla«

Družina je žalostno novico objavila na družbenih omrežjih. Ob fotografiji Camile so zapisali: »Obveščamo vas, da je naša princesa danes zjutraj preminila.«

Camila, ki je bila priljubljena brazilska vplivnica, je umrla po dolgi in boleči bitki z Ewingovim sarkomom, redko obliko kostnega raka. Imela je komaj 22 let.

Le nekaj ur pred smrtjo je Camila na Instagramu objavila svojo zadnjo fotografijo in k njej pripisala: »To je zadnjič, da me vidite budno.« V sporočilu je opisala svoje vse slabše zdravstveno stanje in težave z dihanjem. Prosila je za pomirjevala, da bi lahko zaspala brez bolečin.

Njena mama Patricia je ganjeno potrdila: »Ni več zmogla. Prosila je, naj jo uspavajo. Zdaj počiva v miru, brez bolečin, čaka na Božjo voljo.«

Prvič zbolela po udarcu z žogo

Camili so prvič odkrili tumor leta 2016, ko je po nesrečnem udarcu z žogo v stegno občutila bolečine. Sledila je kemoterapija, ki je bila uspešna, in leta 2017 so jo razglasili za ozdravljeno.

A leta 2023 se je rak vrnil. Tokrat še bolj agresiven. Diagnoza: Ewingov sarkom, redek rak kosti ali mehkega tkiva, ki v veliki meri prizadene otroke in najstnike. Je ena najredkejših in najbolj nasilnih oblik tovrstnega raka.

Njene zadnje besede trgajo srce

Po Camilini smrti je družina objavila njeno poslovilno pismo. V njem se je Camila zahvalila vsem, ki so jo spremljali in ji stali ob strani. Poudarila je, kako pomembno je, da cenimo vsak trenutek življenja.

Pismo je zaključila z besedami: »Odhajam v miru. Moje trpljenje je končano. A nikar ne mislite, da je to zato, ker nisem imela moči – sem jo imela. A bolečina je bila prevelika. Bog si me je zaželel ob sebi. Moj Instagram ostaja tukaj, da se me boste lahko spominjali. Rada vas imam in hvala za vso ljubezen.«