Umrl žvižgač, ki je pričal proti Boeingu: v teh dneh bi moral pričati na sodišču

Včeraj, le dan po tem, ko se je v zraku pripetila še ena letalska nesreča, v katero je bilo vpleteno letalo proizvajalca Boeing, se je razvedelo, da je v soboto umrl 62-letni John Barnett, nekdanji uslužbenec Boeinga in žvižgač, ki je opozoril na nepravilnosti v proizvodnji letal. Medtem ko se je v ponedeljek incident boeinga 737 dreamliner družbe Alaska Airlines na poletu z Nove Zelandije v Avstralijo končal z zgolj 50 poškodovanimi in nobeno smrtno žrtvijo, pa v preteklih nesrečah, v katere so bila vpletena Boeingova letala, ni bilo tako.

Barnett je javnosti postal znan pred šestimi leti, ko je za BBC razkril, da delavci pod pritiskom v letala namenoma vgrajujejo dele, ki so pod standardi – jemali naj bi jih kar iz smeti. Barnett je bil takrat še zaposlen kot nadzornik kakovosti v tovarni v North Charlestonu, kjer izdelujejo Boeingov 787 dreamliner. Opozarjal je tudi na resne težave s sistemi za kisik: kar vsaka četrta maska za kisik v nujnih primerih naj ne bi delovala. Podjetje je leta 2017 potrdilo odkritje več nedelujočih sistemov v proizvodnji, zanikali pa so, da bi bili ti vgrajeni v letala.

Policijska preiskava še poteka.

Povedal je še, da je po njegovem mnenju proces sestavljanja zaradi pritiskov podjetja, da bi v najkrajšem času izdelalo čim več letal, prehiter. Barnett bi moral v teh dneh v Charlestonu, kjer poteka pravdni postopek zoper Boeing, pričati na sodišču. To se torej ne bo zgodilo, saj so žvižgača 9. marca našli mrtvega v njegovem vozilu, ki je bilo parkirano na parkirišču enega od tamkajšnjih hotelov. Policijska preiskava še poteka, vendar so policisti sporočili javnosti, da si je Barnett poškodbe, zaradi katerih je umrl, najverjetneje zadal sam.

Po upokojitvi je tožil družbo Boeing, češ da ga je poskušala oblatiti ter da je ovirala njegovo poslovno kariero. V družbi so vse njegove trditve zanikali.