Velika žalost v filmskem svetu: umrl je slavni igralec iz serij Karate Kid in Deadwood

Legendarni ameriški igralec Peter Jason, znan po vlogah v serijah Deadwood in filmu Karate Kid, je umrl v 81. letu starosti.

Jason je bil v svoji dolgi igralski karieri izjemno dejaven in je nastopil v več kot 270 filmih in televizijskih serijah. Med njegovimi najbolj znanimi vlogami so nastopi v filmih Karate Kid, Mortal Kombat ter Jurski svet: Padlo kraljestvo.

Novica o njegovi smrti je globoko pretresla oboževalce in sodelavce. Legendarni režiser grozljivk John Carpenter se je igralcu poklonil na družbenem omrežju X: »Peter Jason, eden največjih karakternih igralcev v svetu filma, je umrl. Njegov prvi film je bil Rio Lobo režiserja Howarda Hawksa. Bil je drag prijatelj in ga bom strašno pogrešal.«

Jasonov prijatelj Matt Anser je prav tako izrazil žalost: »Strt sem. Moj dragi prijatelj in najboljši prijatelj mojega očeta, Peter Jason, je danes umrl. Kakšna izguba. Bil je eden najbolj srčnih ljudi na tem planetu. Moje misli so pri njegovi ženi in hčerki. Peter, upam, da se tam zgoraj z mojim očetom smejita na ves glas.«

Eden od oboževalcev je na družbenih omrežjih zapisal: »Ah, prekleto, počivaj v miru, Peter Jason. Vedno sem ga oboževal v Carpenterjevih filmih, še posebno v Princu teme in Oni živijo.«

Prepoznaven v žanru grozljivk

Jason je igralsko kariero začel konec šestdesetih let prejšnjega stoletja z manjšimi televizijskimi vlogami, preboj pa doživel leta 1970 z vlogo poročnika Forsytha v vesternu Rio Lobo, v katerem je igral tudi John Wayne.

V osemdesetih letih je med drugim zaigral trenerja nogometa v kultnem filmu Karate Kid in nastopil ob Pierceu Brosnanu v vohunski seriji Remington Steele.

Proti koncu osemdesetih je postal prepoznaven tudi v žanru grozljivk, zlasti zaradi uspešnega sodelovanja z režiserjem Carpenterjem, ki se je začelo s filmom Princ teme leta 1987. Skupaj sta ustvarila še tri kultne filme v devetdesetih: V žrelu norosti, Vas prekletih in Pobeg iz Los Angelesa.

Jason je pogosto sodeloval tudi z režiserjem Walterjem Hillom, s katerim sta ustvarila kar osem filmov.

Zaslovel s kavbojsko serijo

V prvih letih tretjega tisočletja je zaslovel z vlogo nekoliko neumnega Cona Stapletona v televizijski vestern seriji Deadwood, ki velja za njegovo najbolj znano vlogo. Serija, ki prikazuje življenje v hitro rastočem mestu v Južni Dakoti v sedemdesetih letih 19. stoletja, je prejela kar osem nagrad emmy. Leta 2019 je Jason svojo vlogo ponovil v filmski različici.

Glas je posodil tudi številnim uspešnim videoigram, kot sta Gears of War 2 in Fallout 2. Ljubitelji glasbe pa se ga morda spomnijo tudi iz videa za pesem Bat Out of Hell II glasbenika Meat Loafa.