»Umrl sem, a so me oživili«, enemu policistu odrezali uho

Na srbskem portalu Kurir so objavili posnetke nadzornih kamer iz enega od lokalov v Sremski Mitrovici, kjer so leta 2017 brutalno pretepli dva policista v civilu. Po skoraj treh letih od incidenta sta pretepena policista naposled javno spregovorila o dogodku. Dejala sta, da so se jima rane zacelile, a da še vedno čutita posledice. Z njima so obračunali člani kriminalne skupine Laćarka, ki se bodo na sodišču znašli 10. septembra. Po incidentu sta se policista z družino preselila v drugo mesto.O posnetku, ki je prišel v javnost, nerada govorita. »Z muko gledam posnetek, saj se spominjam dneva, ko sem bil praktično mrtev, a so me ponovno vrnili k življenju,« pravi. »Na posnetku se vidi, da sem že po prvih udarcih ostal brez zavesti, a so me oni še kar naprej tepli, rezali ...Tudi. Krvavel sem in praktično umrl, zato so me morali oživljati.«Vladimir v teh dneh pričakuje odločitev invalidske komisije, ker ni sposoben za delo. »Vsega so me porezali. Odrezali so mi uho, a zdravniki so mi ga prišili nazaj. Podobno je tudi z dlanjo, ki so mi jo nasilneži prebodli z nožem. Zdravniki so mi zašili tetive, a dlan je vseeno slabo oživčena. Tudi streljali so na naju. Del krogle imam še vedno v zatilju.«