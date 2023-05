Umrl pred otrokoma, ko je pomagal račkam

18. maja se je v kraju Rocklin v Kaliforniji zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl 41-letni Casey Rivara. Kot je sporočila policija, je moški ustavil svoje vozilo, da bi pomagal racam na cesti: »Takrat je vanj trčil mladoletni voznik, namenjen proti vzhodu na Stanford Ranch Boulevard.«

Summer Peterson je za medije povedala, da so bili njeni otroci priča nesreči: »Govorili so, oh, kako ljubko. Tako lepo od njega. In potem ga je kar naenkrat zbil avto.« »Izstopil je iz avta in nagnal račke. Vsi so ploskali, ker je bil res prijazen. Kmalu zatem, ko so živalce varno prišle na drugo stran ceste, je njega zbil avto, za katerega se je zdelo, da je prišel od nikoder,« je opisal 12-letni William Wimsatt.

Najverjetneje ne bo kaznovan

Po nesreči so številni ljudje na kraj dogodka začeli prinašati sveče, cvetje in gumijaste račke. Na spletni strani GoFundMe, kjer je steklo zbiranje sredstev za njegovo družino, so zapisali, da je Rivara svoje otroke peljal domov s plavanja, ko so opazili račke.

»Casey je bil najbolj prijazen in najbolj neverjeten mož in oče. Tudi njegovo zadnje dejanje na tem svetu priča o njegovem sočutju,« je zapisala njegova žena Angel Chow. Zahvalila se je vsem za prijazna sporočila in geste. »Resnično je lepo slišati, kako je Casey pozitivno vplival na vaša življenja, in za to smo izjemno hvaležni.« Rivara je za seboj poleg žene pustil tudi 11-letno hčer in šestletnega sina.

41-letnik je za seboj pustil dva mladoletna otroka, ki sta dogodek opazovala. FOTO: 17Nmedia

Policija v Rocklinu je sporočila, da incident še vedno preiskujejo in da v zvezi z nesrečo niso izvedli še nobene aretacije. Glede na starost povzročitelja je tudi malo verjetno, da bo sploh odgovarjal.