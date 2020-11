Umrl policist Patrik (20), delavca prepoznali po oblačilih

Okoli 6.30 se je na hrvaški cesti A1 v mestu Jošani blizu Udbine zgodila huda nesreča, v kateri so umrli trije ljudje. ​Po prvih informacijah sta trčili dve vozili, obe sta imeli registrske oznake Gospića. V enem je umrla ena oseba, v drugem pa dve.



Umrli so policist Patrik Blažan (20) iz Udbine, ki je bil na poti na delo v Korenico, in dva delavca na poti na delo v žago blizu Udbine, kjer sta se zaposlila pred dvema mesecema. »Sporočili so nam, da se je zgodila nesreča in da so ju spoznali po njunih oblačilih,« je za Jutarnji list povedal lastnik žage. Podrobnosti nesreče še niso znane.



​Zaradi nesreče je bila cesta povsem zaprta, pristojni pa opozarjajo na nevarnost zaradi megle in mokre ceste. Nesreča se je zgodila na dvokilometrskem ravnem odseku, zato mnogi tam bolj pritisnejo na plin.