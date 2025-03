Umrl obdan z glasbo in rožami

Umrl je David Johansen, frontman protopunk skupine New York Dolls, v starosti 75 let, poročajo britanski Guardian in drugi mediji. »Umrl je mirno doma, v rokah svoje žene Mare Hennessey in hčere Leah, na sončni svetlobi, obdan z glasbo in rožami,« sporoča izjava na spletni strani, ki so jo ustvarili za zbiranje sredstev za njegovo zdravstveno oskrbo.

Iz njegove družine so sporočili, da je večino zadnjega desetletja trpel za rakom četrte stopnje. Leta 2020 so mu odkrili možganski tumor, zato ni mogel več nastopati in se je moral osredotočiti na zdravljenje. Jeseni 2022 je doživel nesrečo, padel je po stopnicah in si zlomil hrbtenico na dveh mestih. Kljub uspešni operaciji je bil nato priklenjen na posteljo in je potreboval stalno oskrbo.

1976. LETA so se razšli.

David Johansen je odraščal na Staten Islandu in tam začel glasbeno kariero z lokalno skupino Vagabond Missionaries. Leta 1971 se je pridružil zasedbi New York Dolls. Skupina, znana po glamuroznem slogu in energičnih nastopih, je prvič nastopila na božični večer v zavetišču za brezdomce. Njihov prvenec, album New York Dolls, je izšel leta 1973 in je bil znan po naslovnici, na kateri so člani zasedbe oblečeni v ženska oblačila, kar je odražalo tedanji trend glam rocka.

New York Dolls so izstopali po živahnem videzu. FOTO: Summit FM

Posneli še en album

New York Dolls so posneli še en album, Too Much Too Soon, nato so se leta 1976 razšli. Po razpadu skupine je Johansen začel solo kariero in leta 1978 posnel prvi samostojni album. Sledili so še trije, nato je prevzel alter ego Buster Poindexter. Kot Poindexter je bil znan po nastopih v smokingu in izvedbah klasičnih R&B, blues in pop pesmi.

David Johansen je imel zadnja leta veliko zdravstvenih težav. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Njegova priredba pesmi Hot Hot Hot je postala uspešnica in ga popeljala na ameriške glasbene lestvice. V novem tisočletju se je kultna skupina New York Dolls spet sešla, začela nastopati in posnela še tri albume, nakar se je leta 2011 za vedno poslovila; odtlej so umrli že vsi njeni ustanovni člani. Poleg glasbene kariere je Johansen uspešno deloval kot igralec, med drugim je nastopil v filmu Božična zgodba (Scrooged) ob Billu Murrayju.

Bil je tudi radijski voditelj in slikar. Njegova radijska oddaja David Johansen's Mansion of Fun na postaji SiriusXM je pritegnila pozornost režiserja Martina Scorseseja, kar je privedlo do dokumentarca Personality Crisis: One Night Only, objavljenega leta 2023. Njegova zapuščina, predvsem iz obdobja New York Dolls, je vplivala na številne rock in punk glasbenike, kar ga postavlja med pomembne osebnosti glasbene zgodovine.