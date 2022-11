Ženi nataknil rogove in umrl: prešuštnica tik pred smrtjo pobegnila

V bolnišnico so v četrtek prepeljali moškega, ki ni več kazal znakov življenja. Poskušali so ga oživiti, a zdravstvenemu osebju bolnišnice v srbskem Čačku to žal ni uspelo.

Zdaj tamkajšnji mediji razkrivajo, kaj naj bi se v sobi v hostlu zgodilo. 60-letnik naj bi tam imel spolne odnose z mlajšo žensko, ki pa je ob nastopu njegovih zdravstvenih težav in slabšanju teh pobrala šila in kopita ter jo ucvrla s kraja (menda naj bi šlo za poročeno žensko). Ženska naj bi se ustavila na recepciji in povedala, da je moškemu postalo slabo, osebje hostla pa je poklicalo reševalce.

Policija naj bi na kraju našla tudi kozarec, s praškasto vsebino. Sumijo, da gre za substance, ki izzovejo erekcijo.

Vprašanje, ali bi moški preživel, če bi ženska nemudoma poklicala na pomoč reševalce, ostaja brez odgovora.