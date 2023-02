Umrl med poletom: inštruktorja je infarkt, pilot še naprej letel

Britanski pilot je med poletom z enomotornim letalom piper PA-28-161 šele po pristanku opazil, da se njegov inštruktor ne odziva. Kmalu po vzletu z letališča v Blackpoolu je namreč doživel usodni infarkt, pilot pa je bil prepričan, da se samo dela, da je zadremal.

Pilot, ki ga poročilo britanskih letalskih oblasti ni identificiralo, je zaradi vremenskih razmer pred vzletom prosil 57-letnega inštruktorja, naj ga spremlja med poletom, saj ga je skrbelo, da je bočni veter nad Lancashirom premočan za njegove sposobnosti. Kakor pravi poročilo, sta letalca na vzletni stezi še normalno klepetala, kmalu po vzletu pa je bilo videti, kakor da je inštruktor zakinkal. Pilot ga je dobro poznal in je mislil, da ga kolega zafrkava, zato je letel naprej. Tudi ko je sopotnikova glava omahnila naprej, ni pomisli, da gre za kaj resnega.

Pilot je mislil, da ga inštruktor zafrkava, in normalno letel naprej.

Šele ko je pristal, je opazil, da je njegov letalski inštruktor neodziven. Poklical je reševalce, ti pa so nesrečnika oživljali, a mu ni bilo pomoči. Kakor je ugotovila obdukcija, je 57-letnik, ki je zaradi visokega krvnega pritiska jemal zdravila, doživel infarkt. Njegovi kolegi so povedali, da je bil tisto jutro vesel kot po navadi in da ni prav nič kazalo na slabo počutje.

Od leta 2005 do danes so se v britanskem letalskem prometu zgodili še trije incidenti, ko je eden od pilotov na komercialnih poletih doživel srčni napad, a v vseh primerih je drugi uspešno pristal. V poročilu o najnovejšem dogodku so še zapisali, da je pilot tudi tokrat varno pristal, a da bi bil razplet v drugačnih okoliščinah lahko precej drugačen.