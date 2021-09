Umrl, ko je raziskoval jadranski Titanik

Brezskrben oddih in avanturistični potop v severnem Jadranskem morju sta se za 62-letnega Nemca v Medulinu končala tragično. V četrtek okoli 14.45 se je potopil in hitro vrnil iz globine tridesetih metrov. Moškega so oživljali, a neuspešno.



Potapljanje je organiziral medulinski potapljaški klub. Nemec se je potapljal na zaščitenem arheološkem območju potopljene ladje Barun Gautsch, ki je potonila 13. avgusta 1914. Na poti iz Kotorja v Trst je naletela na polje morskih min in potonila. Pravijo ji tudi jadranski Titanik.



