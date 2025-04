Filmski svet v šoku: umrl zvezdnik filmov Top Gun in Batman

Ikonični hollywoodski igralec Val Kilmer je umrl v starosti 65 let po dolgotrajni bitki z boleznijo, ki je zaznamovala zadnja leta njegovega življenja. Novico je za The New York Times potrdila njegova hči Mercedes Kilmer. Kot je pojasnila, je igralec umrl v torek v Los Angelesu zaradi pljučnice. Za seboj je pustil hčerko Mercedes in sina Jacka.

Kilmer je zaslovel z vlogo Icemana v filmski uspešnici Top Gun (1986) in kasneje v nadaljevanju Top Gun: Maverick (2022). Širša javnost ga pozna tudi po vlogi Batmana v filmu Batman za vedno (1995), poleg tega pa je požel številne pohvale za upodobitev Jima Morrisona v biografskem filmu The Doors (1991). Legendarni filmski kritik Roger Ebert je njegovo igro opisal kot »najboljši del filma« in poudaril, da gre za igralca z izjemnim talentom, ki je bil pogosto spregledan.

Zgodaj je izgubil brata

Val Kilmer se je rodil in odraščal v Los Angelesu. V mladosti ga je močno zaznamovala smrt mlajšega brata Wesleyja, ki se je pri 15 letih utopil v bazenu po epileptičnem napadu. V času tragedije se je Val ravno pripravljal na selitev v New York, kjer je bil sprejet na prestižno igralsko šolo Juilliard. V kasnejših intervjujih je razkril, da ga je bratova smrt globoko pretresla in spodbudila k razmisleku o življenju in smrti.

Batman za vedno, Val Kilmer, 1995. FOTO: ©warner Bros/courtesy Everett C

Kljub osebni tragediji je Kilmer v devetdesetih postal eno največjih igralskih imen v Hollywoodu, vse dokler ga leta 2014 ni presenetila diagnoza raka na grlu. Sprva je zavrnil zdravljenje, a sta ga otroka prepričala, naj sprejme kemoterapijo in obsevanja. Zdravljenje je bilo uspešno, vendar je igralec zaradi zapletov ostal brez glasu in moral uporabljati traheostomsko cev ter cev za hranjenje.

Njegov glas poustvarili z umetno inteligenco

Svoje spopadanje z boleznijo je dokumentiral v ganljivem dokumentarcu Val iz leta 2020, kjer je povedal: »Zdaj, ko je govor otežen, si bolj kot kdajkoli želim povedati svojo zgodbo.« V filmu je opisal težave, s katerimi se je soočal po zdravljenju: »Zdaj se moram odločiti, ali bom govoril ali jedel. To je ovira, ki jo opazi vsak, ki me sreča.«

FOTO: Press Release

Za njegovo kratko vrnitev na velika platna v Top Gun: Maverick so ustvarjalci filma njegov glas poustvarili s pomočjo umetne inteligence, kar mu je omogočilo, da se znova pojavi v vlogi, ki ga je izstrelila med zvezde. »Čeprav ljudje težko razumejo, kaj govorim, sem še vedno ista ustvarjalna duša, kot sem bil vedno. In zdaj lahko znova izrazim del sebe, ki ni nikoli zares izginil — le skrival se je,« je dejal ob izidu filma.

Enkrat zvezda, vedno zvezda

Kilmer se je po bolezni umaknil iz javnosti in več časa posvetil družini. »Nimam nobenih obžalovanj,« je dejal za The Hollywood Reporter. »Res je, kar pravijo: Ko si enkrat zvezda, si vedno zvezda.«

FOTO: Press Release

Po njegovi smrti se vrstiljo pokloni znanih osebnosti. Igralec Josh Gad je na Instagramu zapisal: »Počivaj v miru, Val Kilmer. Hvala, ker si zaznamoval toliko filmov moje mladosti. Bil si prava ikona.« Josh Brolin pa je kolega opisal kot »pametnega, drznega, ustvarjalnega iskrivega umetnika« in dodal: »Upam, da se srečava tam zgoraj, ko bo moj čas. Do takrat pa ostajajo čudoviti spomini in lepe misli.«