Umorili so jo zaradi kavbojk

Neha se je rada modno oblačila, to je plačala z življenjem.

Za Indijo, sploh tamkajšnje podeželje, se večkrat zdi, da se je zataknila v času. Pogruntavščine sodobnega sveta, kot so mobilni telefoni in kavbojke, so v očeh mnogih indijskih starešin bogokletne, zaradi česar se indijska mladina, ki si drzne seči po tovrstnih novotarijah, vse prevečkrat v vlogi žrtev brutalnih kazni znajde na naslovnicah.Prejšnji mesec sta indijski najstnici postali boksarski vreči moških sorodnikov, ker sta po mobilniku govorili z bratrancem, tudi prejšnji mesec je petnajsterica moških skoraj do smrti pretepla mladi Indijki, prav tako zaradi uporabe mobilnega telefona. V nasprotju s temi dekleti 17-letnani imela sreče: one so preživele, Neha pa se je mrtva zazibala z mostu nad reko.Želela je v šolo, za kar je njen oče trdo delal, sanjala je o poklicu policistke. »A zdaj teh sanj nikoli ne bo uresničila,« njena mati še vedno ne more doumeti, da je ostala brez hčerke. Čeprav je bila Neha pridna, je po mnenju nekaterih moških sorodnikov storila neodpustljiv greh, ko si je namesto tradicionalnih ženskih oblek nadela kavbojke, povrhu še modno strgane. »Ves dan se je versko postila. Zvečer pa si je oblekla kavbojke in majico ter začela izvajanje obredov. A je tem oblačilom nasprotoval njen ded,« pravijo, to pa se je hitro prevesilo v nasilen prepir.Več moških sorodnikov jo je začelo mlatiti s palicami, dokler ni obležala brez zavesti. »Poklicali so voznika rikše, da jo odpeljejo v bolnišnico, a meni niso pustili poleg. Prosila sem nekaj svojih sorodnikov, naj v bolnišnici preverijo, kako je z Neho, a je tam niso našli,« je povedala mama, ki je naslednje jutro izvedela le, da so z mostu na poti v bolnišnico našli obešeno truplo mlade ženske. Bila je Neha. Tamkajšnja policija je v povezavi z umorom in obešenjem aretirala 10 ljudi, med njimi so dekličin ded, strici, tete, bratranci in voznik rikše.