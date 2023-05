Umorili so dobrotnika: »Tega si ne zasluži nihče«

V 80. letih prejšnjega stoletja se je preselil v ZDA, da bi sebi in družini omogočil boljšo prihodnost. A nikoli ni pozabil na tiste z manj sreče, zato je v Mehiko dostavljal oblačila, igrače, sanitarne potrebščine in hrano, ki jih je zbiral sam z dobrodelnimi akcijami. Toda zadnja pot v obmejno mesto Tijuana je bila zanj usodna: Rudyja Laza so namreč pretepli do smrti in izropali njegov tovornjak.

»Oče, vse življenje poklicni voznik tovornjaka, je bil radodaren in dobrosrčen,« je šokiran sin Juan Carlos Lazo, ki je v Mehiki identificiral očetovo truplo, potem ko so mu grozljivo novico sporočile tamkajšnje oblasti. »Tega si ni zaslužil. Tega si ne zasluži nihče,« je še povedal. Družina, ki si je dom ustvarila v San Bernardinu v Kaliforniji, je očetu pomagala, a je bil Rudy gonilna sila vseh zbiralnih akcij. Še več, v Tijuani je nameraval zgraditi center, kjer bi vsi, ki so potrebni pomoči, to prejemali brez posebne birokracije in zapletenih postopkov.

Ameriške oblasti so pred meseci svojim državljanom odsvetovale potovanje v Mehiko zaradi številnih nasilnih obračunov s tujimi obiskovalci. Pred časom je med oddihom v Baja Californii v sumljivih okoliščinah umrl odvetnik Elliot Blair, zanj je bil usoden hud udarec v glavo, kar je potrdila počena lobanja. Tamkajšnje oblasti sicer vztrajajo, da je umrl po padcu z balkona, a njegova vdova to odločno zanika. Policija še vedno preiskuje tudi smrt dveh Američanov, ki so ju neznanci v Mehiki ugrabili in pokončali marca letos.