Umorili očeta dirkača F1

Aleksandra Petrova, vplivnega 61-letnega poslovneža in politika, očeta prvega ruskega voznika formule 1 Vitalija Petrova, so ustrelili pred njegovim domom v Viborgu, mestu 130 km od Sankt Peterburga. Našel ga je varnostnik, reševalci pa so lahko le potrdili njegovo smrt. Policija je sprožila preiskavo; po nekaterih poročilih naj bi Petrova ubil ostrostrelec, ki je na begu, njegova identiteta ni znana. Slišati je tudi, da je bil žrtev politično motiviranega atentata.

Veljal je za najbolj uglednega poslovneža v Viborgu, delnice naj bi imel v največjih podjetjih, bil je tudi član mestnega sveta. Lokalni novinarji so večkrat namigovali na povezave med Petrovom in podzemljem, ga celo imenovali gospodar Viborga, nekaj člankov so morali umakniti. Umor je spet podžgal namige o njegovi vpletenosti v kriminalne kroge v 90. letih prejšnjega stoletja, a dokazov o povezavi s sobotnim umorom (še) ni.



Njegov sin Vitalij Petrov je kot prvi Rus tekmoval na dirkah v formule 1, med letoma 2010 in 2013 je tekmoval za Renault, Lotus Renault GP in Caterham. Nastopil je na 57 dirkah, na stopničke je stopil enkrat, in sicer na VN Avstralije leta 2011.

Vitalij Petrov, star je 36 let, je zaradi očetove smrti zapustil položaj glavnega komisarja dirke na nedeljski veliki nagradi Portugalske in odpotoval v domovino, je sporočila Mednarodna avtomobilistična zveza. Njegovo mesto je prevzel Portugalec Bruno Correia.