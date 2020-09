Umorila pet otrok, šesti preživel

27 let je stara osumljenka.

Zločin je pretresel sosesko.

Pet trupel otrok, starih od enega do osem let, je odkrila babica. V nemškem Solingenu, 22 kilometrov od Düsseldorfa, je iz neznanega razloga trem deklicam in dvema dečkoma sodila mati, potem pa poskusila še sebi vzeti življenje. Na železniški postaji v Düsseldorfu so jo našli hudo poškodovano med tiri in jo prepeljali v bolnišnico, okoliščine tragičnega dne pa še ugotavljajo.Možje postave iščejo očeta otrok, kaj je 27-letnico potisnilo čez rob, še ni jasno, očitno pa gre za zelo mlado mamico, ki je prvega otroka povila že pri šestnajstih letih: njen najstarejši, enajstletni sin, je edini, ki je preživel obračun in je zdaj pri sorodnikih. Vzrok smrti deklic, starih leto, dve in tri, ter dečkov, starih šest in osem, še preiskujejo, po neuradnih podatkih pa naj bi šlo za zastrupitev. Svoje vnuke naj bi odkrila babica, mati 27-letnice, ki se je domnevno na obisk pripeljala iz 60 kilometrov oddaljenega Mönchengladbacha in takoj poklicala reševalce ter policijo.Da je bila mlada ženska sposobna takšnega dejanja, ne verjame nihče od sosedov, ki v šoku polagajo cvetje, igračke in svečke pred stanovanjski blok, kjer je živela na videz srečna mlada družina. Osumljenka okreva v bolnišnici pod budnim policijskim nadzorom, a je trenutno še prešibka, da bi jo zaslišali, so še pojasnili nemški možje postave.