Umorila osem nedonošenčkov

Inšpekcija je zaprla tudi neonatalni oddelek.

Angležinjase je zaposlila v porodnišnici takoj po diplomi, tam je skrbela za otroke na neonatalnem oddelku in svoje delo opravljala predano in z ljubeznijo. Tako je bilo vsaj videti. Leta 2018 so jo prijeli zaradi suma umora osmih otrok in poskusa umora še šestih, a so jo izpustili zaradi pomanjkanja dokazov. Zdaj je spet v lisicah.Znova jo obravnavajo zaradi skrivnostne in nenadne smrti osmih dojenčkov, poskusila pa naj bi jih pokončati še devet, poročajo britanski mediji. Policija iz Cheshira je leta 2017 na pobudo številnih pretresenih družin in vodstva bolnišnice, ki ni znalo pojasniti nenadnega povečanja smrtnosti na oddelku, sprožila preiskavo smrti skupno 17 otrok, ki so umrli v letih 2015 in 2016, in 16 primerov nenadnega poslabšanja stanja, ki pa k sreči niso bili usodni. Odgovorov niso našli, zdaj pa so z gotovostjo ugotovili, da je bila pri polovici vseh na delu Letbyjeva, ki je iz neznanega razloga poskusila pokončati številne od svojih malih varovancev. Pri osmih ji je tudi uspelo. Po inšpekcijskem nadzoru so odredili tudi zaprtje neonatalnega oddelka; prezgodaj rojene otroke in tiste, ki potrebujejo intenzivno nego, bodo do nadaljnjega obravnavale druge bolnišnice v regiji.Pri Letbyjevi so opravili hišno preiskavo, a policija o izsledkih ne poroča; prav tako še ni jasen motiv za njena grozljiva dejanja.