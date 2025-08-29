Umoril otroka, stara 8 in 10 let, nato sodil sebi (FOTO)

Na katoliški šoli v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minesota se je zgodil še en strelski pohod. Po navedbah policije so v napadu umrle tri osebe, dva otroka in strelec, ki si je sodil sam. Ranjenih je bilo 17 ljudi, od tega 14 otrok. Več jih je še vedno v kritičnem stanju.

Otroka, ki sta bila v strelskem napadu ubita, sta bila stara osem in deset let, je povedal policijski načelnik v Minneapolisu Brian O'Hara. Umrl je tudi strelec, ki si je vzel življenje na parkirišču blizu šole, pred tem pa je po navedbah policije s puško, šibrovko in pištolo skozi okna streljal na otroke.

17 LJUDI je ranjenih.

Strelca, ki si je sodil sam, je FBI že identificiral. »FBI preiskuje to streljanje kot dejanje domačega terorizma in zločina iz sovraštva, usmerjenega proti katoličanom,« je sporočil direktor FBI Kash Patel in dodal, da je bil 23-letni strelec identificiran kot »moški, rojen kot Robin Westman«. Napad se je zgodil med jutranjo mašo za učence od vrtca do osmega razreda v cerkvi neposredno ob katoliški šoli, ki jo je do leta 2017 obiskoval tudi Westman.

Predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da so ga obvestili o napadu in da bo Bela hiša spremljala dogajanje. Senatorka slovenskega rodu iz zvezne države Minnesota Amy Klobuchar je izrazila obžalovanje zaradi, kot je dejala, strašnega nasilja. »Molim za učence, učitelje in družine prizadetih, hvaležna pa sem tudi reševalcem, ki so prvi posredovali na kraju dogodka,« je poudarila.

Robin Westman si je sodil sam. FOTO: Reuters

Pokol je načrtoval. FOTO: Reuters