Umoril najmanj 26 žensk

70

let in več so bile stare žrtve.

Na sled so mu prišli z DNK-analizo, po odtisih čevljev in še nekaterih drugih dokazih s krajev zločinov.je po aretaciji mirno in hladnokrvno priznal vsa grozovita dejanja. Najmanj 26 žensk, po nekaterih domnevah pa kar 32, je zadavil v zadnjem desetletju, a poudarja, da je žrtve pokončal hitro, tiho in neboleče.Kot motiv za prvi umor se je izkazal zgolj goli boj za preživetje, se brani: takrat je bil menda na ulici in lačen, ko je prvo žrtev pokončal, jo je tudi oropal. Večini je pobral premoženje, a ne vedno, zakaj je tedaj moril, ni znano. Vse žrtve pa imajo nekaj skupnih imenovalcev. Starejše so bile od 70 let, živele so same in vse so mu na široko odprle vrata, ko je potrkal in jim ponudil svoje storitve električarja, vodovodarja, hišnika ipd. V resnici je bil ključavničar, poročajo ruski mediji. Vse so bile vesele družbe prijaznega mladeniča, ki ni z ničimer izdajal, da je hladnokrvni morilec. Prvi umor je zagrešil leta 2011, ko jih je štel 29, največ žrtev je pokončal prav v tistem in naslednjem letu. Sledilo je nekajletno zatišje, pred tremi leti pa je znova udaril. Vedno v katerem od mest ob reki Volgi, zato se ga je prijel vzdevek manijak z Volge.Prijeli so ga v Kazanu, potem ko so dokazi neizpodbitno dokazali, da Tagirov stoji za najmanj 26 umori; sam ne ve, točno koliko žensk je pokončal, saj žrtev ni štel, pojasnjuje. Običajno jih je zadavil z golimi rokami, včasih pa tudi s pasom, predpasnikom, kablom, vrvjo za obešanje perila. S tistim, kar se je našlo pri roki, pač. Prizorišča zločina je potem temeljito očistil z belilom – a vendarle ne tako temeljito, da bi zakril prav vse sledi.