Umor v nočnem klubu: ubili Tomislava (41), šlo naj bi za enega glavnih dilerjev (FOTO)

Iz Zagreba poročajo o hudem zločinu. 41-letni Tomislav Sabljo je bil ubit v nočnem klubu, po fizičnem obračunu med več ljudmi. Policija je sporočila, da je bilo izstreljenih več strelov.

Star znanec policije

Umor se je zgodil v soboto okoli 4.45 zjutraj na zagrebškem Trešnjevcu, v Ulici Florijana Andrašca. Sabljo naj bi bil sicer stari znanec policije, saj so sumili, da je eden glavnih organizatorjev trgovine z drogo po balkanski poti do Hrvaške. Pri tem naj bi zaslužil več milijonov evrov. Več nabojev naj bi vanj izstrelil eden izmed redarjev v klubu. Kot je sporočila policija, so osumljenca prijeli, aretaciji se ni upiral.

41-letni Tomislav Sabljo je bil ubit v nočnem klubu, po fizičnem obračunu med več ljudmi. FOTO: Goran Stanzl/pixsell