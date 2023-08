Umor navijača v Atenah: glavni osumljenci zdaj Hrvat, Albanec in trije Grki (FOTO)

Dopoldne se je na sodišču začelo zaslišanje aretiranih navijačev, ki bo trajalo do nedelje. Priprte naj bi razdelili v skupine po 10–12 navijačev, branili pa jih bodo odvetniki, ki so jim dodeljeni po uradni dolžnosti.

Grška javnost žaluje po tragični smrti navijača Michalisa Katsourisa. Ta je bil v ponedeljek zvečer usodno poškodovan v množičnem pretepu, ki je izbruhnil pred areno OPAP v Atenah med navijači AEK-a, Dinama in Panathinaikosa. Policija je pridržala 104 huligane, od tega 97 hrvaških državljanov, še vedno pa iščejo nož, s katerim so zagrešili umor, in morilca.

Michalis Katsouris FOTO: Zaslonski posnetek

Po poročanju grških medijev so glavni osumljenci za umor Katsourisa Hrvat, albanski državljan in trije Grki. Pri aretaciji v bližini stadiona AEK naj bi pri njih našli nože s sledmi krvi. Aretirani Grki so policiji znani že dlje časa.

En osumljenec na begu

Eden je celo štirikrat končal v zaporu zaradi nasilja, drugi pa enkrat. Tretjega, glavnega osumljenca, še iščejo. Prepoznali so ga po objavah na družbenih omrežjih, kjer je priznal sodelovanje v pretepu.

Očitajo jima štiri kazniva dejanja (naklepni umor, sodelovanje v hudodelski združbi, razstrelitev in posedovanje razstreliva) in sedem prekrškov (motenje reda in miru, nevarna telesna poškodba in poskus nevarne telesne poškodbe, poškodovanje tuje stvari, podkupovanje, nedovoljeno nošenje orožja, uporaba orožja in posedovanje bakel).

Orožje, s katerim so ubili 29-letnega Michalisa Katsourisa, še ni bilo najdeno, prav tako ni znana identiteta morilca, vse pa bo bolj jasno, ko bodo preiskovalci ugotovili, čigav DNK se ujema s tistim, ki so ga našli na žrtvi. Trenutno poteka testiranje genetskega materiala, ki so ga našli v kovinskih predmetih in lesenih palicah, da bi poskušali identificirati storilca. Preiskave potekajo v treh smereh, aretiranim pa so pristojni zasegli vse mobilne telefone in jih pregledujejo zaradi morebitnih dokazov, poroča 24sata.hr.

FOTO: Yiannis Panagopoulos, Eurokinissi

FOTO: Yiannis Panagopoulos, Eurokinissi

FOTO: Yiannis Panagopoulos, Eurokinissi