Umor na tramvaju številka 6: Kdo je Sinišo(52) zabodel v vrat?

Iz Zagreba poročajo o hudem zločinu. Tako je dopoldan na enem od tramvajev policija našla truplo moškega. Na telesu so vidni znaki nasilja, je skopo sporočila policija.



Jutarni list pa poroča, da je žrtev umora Siniša V. (52) iz Zagreba, ki ga je nekdo zabodel v vrat. Policisti so sicer ogled kaznivega dejanja že zaključili, a storilca še iščejo.



Ob tem se postavlja vprašanje ali so bile v tramvaju številka 6 nadzorne kamere in ali je smrtonosne poškodbe dobil v tramvaju ali kje drugje.



