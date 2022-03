Ukrajinko, ki so jo na meji dobili z milijoni evrov, šokirala moža

Soproga ukrajinskega oligarkha in politika Igora Kotvitskega je po poročanju tujih medijev iz Ukrajine želela prenesti večjo vsoto denarja. Madžarski cariniki so v njenem avtomobilu našli kovčke z 28 milijoni dolarji in 1,3 milijona evrov, piše Daily Mail. Proti Anastasiji Kotvitski so stekli kazenski postopki, grozi ji zaporna kazen od treh do šestih let.

Kot navaja Ukrajinska pravda, naj bi avtomobil s Kotvickajo in njeno mamo prečkal mejo 14. marca. Pri prehodu osebe niso prijavile ničesar, ukrajinski cariniki pa avtomobila Opel Vivaro niso pregledali, navajajo. Denar je nato našla madžarska carina v prtljagi.

Kotvicki je na družbenem omrežju zapisal, da gre za lažne informacije. Dejal je, da je žena zapustila državo, da bi lahko rodila, ni pa povedal, da je pri sebi imela veliko vsoto denarja. »Ves moj denar je v ukrajinskih bankah. Nisem ga nič dvigoval,« je zapisal, preden je zaprl vse svoje profile na družbenih omrežjih.

Soproga naj bi potovala v avtu še z dvema Madžaroma in svojo mamo, incidenta pa ni želela komentirati.

Kotvitski, član stranke nekdanjega ukrajinskega premierja Arsenija Jatsenjuka, je bil v preteklosti obtožen korupcije, ko naj bi na račune v tujini prek državne banke Oshchadbank prenesel 36,3 milijona evrov.