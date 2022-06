Ukradli tabernakelj iz zlata in draguljev, angele obglavili

Tabernakelj je nenadomestljiv, njegova vrednost pa znaša slaba dva milijona evrov, se za glavo držijo v pristojni škofiji: vandali so namreč iz rimskokatoliške cerkve v Brooklynu odtujili zlato dragocenost iz 19. stoletja, ki je izdelana iz 18-karatnega zlata in draguljev.

Vandalizmu kar ni bilo konca.

Znamenito relikvijo, po kateri je zgodovinska cerkev sv. Avguština tudi znana, je sicer varoval zapleten alarm, ob njem pa še tri centimetre debela jeklena plošča: nepridipravi so varnostni sistem očitno dodobra preučili in ga tudi uspešno prelisičili, ploščo pa prerezali in se dokopali do tabernaklja. Pred odhodom so se znesli še nad kipi angelov v bližini in jih preprosto obglavili.

Velikansko škodo je odkril župnik Frank Tumino v soboto zvečer, poročajo ameriški mediji, vsekakor je zgrožen, da je nekdo vstopil v najsvetejši kotiček prelepe cerkve in ga vandaliziral ter ustanovi izkazal takšno nespoštovanje. Cerkev je sicer že nekaj dni zaprta zaradi prenove, s čimer so bili nasilneži očitno seznanjeni, najverjetneje pa so drzno dejanje zagrešili med četrtkovim večerom in sobotnim popoldnevom. Tabernakelj, posodo za shranjevanje najsvetejšega, posvečenih hostij, je varoval poseben protivlomni sistem z elektronskim sefom in debelimi ploščami, vandali pa so alarm uspešno onesposobili in jeklo premagali z električno žago.

1895. so ga izdelali.

Tabernakelj iz leta 1895 velja za enega najdragocenejših v ZDA, opevajo ga zaradi zgodovinske in umetniške vrednosti. Vsebino dragocene posode so nepridipravi odvrgli na oltar, kot rečeno, pa so obračunali tudi s kipi angelov. Da bi zabrisali sledi, so ukradli posnetke iz varnostnih kamer.