Ukradli kraljičin rožni venec

Kraljico so usmrtili z dvema udarcema sekire.

Bilo je 21. maja v poznih večernih urah, ko je Sussex pretresel alarm v Arundelskem gradu, a možje postave, ki so prihiteli že po nekaj minutah, so ostali praznih rok. Nadvse spretnih in očitno odlično organiziranih nepridipravov ni bilo več, pa tudi številnih dragocenosti ne.Roparji so se izmuznili z več kot milijonskim plenom, med katerim izstopa rožni venec, ki ga je kraljica nosila med svojo usmrtitvijo leta 1587. Pred dnevi je prišla spodbudna novica, da je britanska policija prijela enega od osumljencev za kaznivo dejanje, a o zakladih, ki jih je odnesel z gradu, menda ni ne duha ne sluha.Oskrbniki dvorca pogrešajo še številne srebrne čaše, dve zlati žezli, umetelno skrinjo z vgraviranimi podobami lova, srebrnino in nekaj drugih dragocenosti, med njimi pa izstopa prav rožni venec, ki se ga je nesrečna kraljica oklepala v trenutkih pred smrtjo, preden ji je rabelj z dvema udarcema sekire odsekal glavo.Arundelski grad velja za enega najbolje ohranjenih srednjeveških zgradb, zadnjih 400 let pa je v lasti vojvod Norfolških in je odprt za javnost, pogosto ga najemajo tudi filmarji. Kot pojasnjujejo policisti, je takšen napad, ki ga je po njihovem izvedlo več roparjev, nezaslišan, ukradene dragocenosti pa so nezamenljive in pomembne pričevalke kraljeve preteklosti ter del zgodovinske in kulturne dediščine. V povezavi z nedavno aretacijo so opravili tudi več hišnih preiskav, a za kraljevskimi zakladi se je izgubila vsaka sled.