Ukradeno violino išče tudi FBI, vredna več kot pol milijona

Weinstein je imel violino v avtu, ker se mu mesto, kjer jo je imel dotlej spravljeno, ni zdelo dovolj varno.

Zlikovci, ki so pred prazniki izpred doma premožnega zbiratelja in trgovca z umetninami ukradli odklenjeno teslo, si najbrž niti v sanjah niso mislili, da je v vozilu nekaj še bolj dragocenega – odlično ohranjena violina iz 18. stoletja, ki naj bi bila vredna 736.000 evrov.Inštrument, izdelan iz javorovega in smrekovega lesa, jeleta 2013 kupil na dražbi za slabega pol milijona evrov, vrednost pa mu je medtem močno narasla in strokovnjaki ocenjujejo, da bi čez kakšno leto ali dve na dražbi zanjo lahko dobil celo milijon. Violina je tako zelo dragocena, ker jo je leta 1710 izdelal, pravnuk, izumitelja sodobne violine. Weinstein je imel violino v avtu, ker se mu mesto, kjer jo je imel dotlej spravljeno, ni zdelo dovolj varno, zato jo je želel prestaviti drugam.Nekaj časa jo je nameraval pustiti v avtu, saj se mu je zdelo, da sta oba na dvorišču njegovega doma povsem varna, a ko je izstopal iz svoje prav tako pregrešno drage tesle, mu je iz žepa padel ključ in pristal za voznikovim sedežem. Weinstein tega ni opazil, zato ni mogel vedeti, da se avto za njim ni zaklenil. Njegov avtomatski mehanizem deluje namreč tako, da se vrata zaklenejo, ko sta zunaj vozila tako voznik kot ključ. Na lov za predrznimi tatovi so se poleg lokalnih policistov odpravili celo zvezni agentje, a doslej jim jih ni uspelo izslediti, ne avtomobila ne violine. Weinstein vsem, ki bi preiskovalcem ponudili koristne informacije, ki bi jim pomagale ujeti storilce in mu vrniti violino, ponuja denarno nagrado v višini 20.000 evrov.»Najbolj se bojim, da jo je v roke dobil nekdo, ki ne ve, kako ravnati s tako dragoceno in občutljivo stvarjo, in jo bo poškodoval. Gre za del zgodovine, to je njena glavna vrednost, ne koliko bi kdo zanjo iztržil,« je dejal Weinstein.