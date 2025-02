Ujeli 50-letno dilerko! Pri njej našli kokain, skoraj 2 kg speeda in opremo za pakiranje

Hrvaška policija je po obsežni preiskavi prijela 50-letno žensko, ki jo sumijo nepooblaščenega prometa s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so pri njej našli večje količine kokaina in amfetamina (speeda) ter pripomočke za tehtanje in pakiranje drog.

Kriminalisti Oddelka za boj proti drogam so osumljenko v petek prestregli v enem od mestnih predelov Zadra, kjer je policistom sama izročila štiri pakete kokaina s skupno težo približno 3,07 grama. Nadaljnja preiskava je vodila do hišne preiskave, ki so jo izvedli na podlagi sodnega naloga.

V njenem domu in drugih prostorih, ki jih uporablja, so policisti našli in zasegli približno 1934 gramov amfetamina (speeda) ter še eno pakiranje kokaina s težo 0,81 grama. Poleg tega so zasegli digitalne tehtnice za natančno merjenje in napravo za pakiranje ter vakuumiranje, kar kaže na obseg njene domnevne preprodajalske dejavnosti.

Po končani kriminalistični preiskavi so 50-letnico kazensko ovadili zaradi nezakonite proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter jo v zakonskem roku predali preiskovalnemu sodniku.