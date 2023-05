Ugrabljeno deklico našli po 6 letih

Četrtega julija 2017 je izginila devetletna Kayla Unbehaun, ko je bila na obisku pri svoji materi Heather Unbehaun. Nazadnje so jo videli, ko sta se z mamo udeležili praznične parade v Wheatonu v ameriški zvezni državi Illinois. Mati je imela v tistem času pravico do obiskovanja hčerke, oče pa je imel polno skrbništvo. Ko jo je naslednji dan prišel iskat, je ugotovil, da sta mati in hči izginili.

Ko so njen primer predstavili v dokumentarni seriji, jo je opazil lastnik trgovine.

Policija je sprožila iskalno akcijo, a niso našli nobenih sledi. Ugotovili so, da je deklico ugrabila njena mati, ki je hčerko lahko obiskovala, ni pa imela polnega skrbništva.

Kaylino zgodbo so lani novembra predstavili v Netflixovi dokumentarni seriji Nerazrešene skrivnosti, Nacionalni center za pogrešane otroke (NCMEC) pa je objavil računalniško obdelano fotografijo, na kateri so prikazali, kako bi bila deklica videti zdaj, pri 15 letih.

Po objavah je neimenovani lastnik trgovine v Severni Karolini prepoznal dekle v nakupovalnem središču. Poklical je policijo, ta je najstnico odpeljala na varno. Njeno mater so aretirali, tožilstvo ji očita ugrabitev otroka. »Presrečen sem, da je Kayla doma. Rad bi se zahvalil policijski upravi South Elgin, nacionalnemu centru za pogrešane otroke in vsem organom pregona, ki so pomagali pri tem primeru,« se je na najdbo pogrešane odzval njen oče Ryan Iskerka.

Mater Heather Unbehaun so aretirali v Severni Karolini.

Na družbenih omrežjih je vseskozi opozarjal na hčerkino izginotje. Januarja letos ji je namenil tudi rojstnodnevno čestitko, v kateri je izrazil upanje, da se bosta kmalu spet srečala. »Vse najboljše za 15. rojstni dan. Rad te imam in zelo te pogrešam. Komaj čakam dan, ko te bom znova videl,« je takrat zapisal. Štiridesetletno Heather Unbehaun so aretirali v Ashevillu v Severni Karolini. Pričakovati je, da jo bodo izročili Illinoisu.