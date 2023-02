Ugrabljena otroka našli v supermarketu leto dni po izginotju: znano, kaj je izdalo ugrabiteljico (VIDEO)

Dva ugrabljena otroka, Brooke (11) in Adrian(12) iz Misurija so našli v supermarketu na Floridi skoraj leto po njunem izginotju, je sporočila policija.

Otroka so izginili 15. marca lani, poroča policijska uprava High Springs na Floridi. Našli so ju v sredo v restavraciji z mamo Kristi Nicole Gilley, ki sicer ni njuna skrbnica, navaja NBC.

36-letno ugrabiteljico so aretirali, policisti pa so lahko našli ugrabljena otroka, potem ko so opravili rutinsko kontrolo oznak na njenem vozilu, ki je pokazala, da je lastnica na begu pred zakonom.

Čeprav sta bila otroka zamaskirana, je policiji uspelo odkriti njuno identiteto. Predali so ju floridskemu oddelku za otroke in družino, nato pa se bosta ponovno združila s svojo družino, je še sporočila policija.