Ugrabitelj presenetil s priznanjem

Konec lanskega leta je Avstralijo pretresla vest, da je sredi noči iz družinskega šotora v kampu na zahodnoavstralski obali, kjer je počitnikovala s starši in sestrico, izginila štiriletna Cleo Smith. Strah, da jo bo doletela podobna usoda kakor Britanko Madeleine McCann, ki jo pogrešajo že od leta 2007, je bil iz dneva v dan večji, a so deklico nazadnje le našli, živo in zdravo, in to nedaleč proč od njene hiše.

Po 18 dneh in bliskoviti ter obsežni iskalni akciji so policisti prijeli 36-letnega Terencea Darrella Kellyja, ki je na sodišču včeraj priznal, da je v noči na 16. oktober ugrabil štiriletnico. Kelly, ki sedi v zaporu v Perthu od začetka novembra, je s priznanjem presenetil vse v sodni dvorani, saj so pričakovali dolg postopek; kakšna kazen mu grozi in druge podrobnosti bodo znani v kratkem. Avstralski mediji še poročajo, da Kelly ni bil na seznamu spolnih prestopnikov; preiskovalci domnevajo, da ugrabitve ni dolgo načrtoval, družine Smith naj ne bi poznal.

Spomnimo, Kellyja so kmalu po aretaciji v zaporu pretepli, zato so ga iz pripora prepeljali v bolnišnico. Tam je obležal potem še dvakrat, saj naj bi se za zapahi še dvakrat poškodoval sam, zato so zanj odredili izredno varovanje. Kazen mu bodo izrekli marca.

18 dni so iskali štiriletnico.

Kaj točno se je dogajalo z deklico v ujetništvu in zakaj jo je Kelly sploh ugrabil, ni jasno; Cleo je bila ob Kellyjevi aretaciji, ki so ga ustavili v avtomobilu, v njegovi hiši v umirjeni soseski sama in ni bila poškodovana, ob prihodu policistov ni bila niti vidno pretresena. Avstralski mediji so takrat poročali tudi o bogati zbirki lutk iz franšize Bratz, s katero se je Kelly hvalil in s katero se je Cleo v ujetništvu verjetno tudi igrala. Sosedje deklice v 18 dneh niso ne videli ne slišali, 36-letnik pa naj bi bil vedno zadržan in umirjen, so še povedali.