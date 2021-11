Grozljivo, kaj so našli v hiši ugrabitelja štiriletne deklice

V Avstraliji je zgodba številka ena še vedno spektakularna rešitev pogrešane štiriletnice, ki je nepoškodovana in zdrava spet v objemu ljubeče družine. Spomnimo, oktobra je sredi noči izginila iz šotora v kampu na zahodnoavstralski obali, našli pa so jo 18 dni pozneje, le nekaj minut od njene domače hiše.

V javnost je že pricurljalo nekaj podrobnosti napetega dogajanja, denimo, policija je potrdila, da je Cleo Smith ugrabil Terry Darrell Kelly, star 36 let; v noči, ko so rešili deklico, so Kellyja izsledili v njegovem avtomobilu, štiriletnica je bila v njegovi hiši v umirjeni družinski soseski sama. Kellyja so priprli, a so ga kmalu zatem prepeljali v bolnišnico, saj ga je eden od sojetnikov premikastil, potem ko je izvedel, da je ugrabil deklico. Ugrabitelj se je potem le prikazal pred sodnikom, do sojenja pa bo zaprt brez možnosti plačila varščine. Motiv za kaznivo dejanje še vedno ni znan, policija pa je bila nadvse olajšana, ko so spoznali, da je deklica živa in zdrava in da ob njihovem prihodu ni bila videti pretirano pretresena; kot so pojasnili, so jo ravno zmotili med igro, kaj točno je počela, pa niso povedali. Po vsej verjetnosti pa se je kratkočasila z eno od preštevilnih lutk, ki jih je Kelly, kot se je izkazalo, vneto zbiral. Z bogato zbirko iz franšize Bratz se je hvalisal tudi po družabnih omrežjih, se je izkazalo, zakaj je bil obseden z njimi, pa ni znano.

V vseh 18 dneh Kellyjevi sosedje niso deklice niti videli niti slišali; kot so pojasnili, je bil 36-letnik vedno zadržan, a nikoli ni bil videti težaven ali nasilen. Policija je sicer takoj ob aretaciji potrdila, da gre za starega znanca, ki je bil nekoč tudi zaprt, a menda ni zaveden kot spolni prestopnik. Usposobljeni strokovnjaki se bodo v kratkem pogovorili tudi z malo Cleo in poskušali sestaviti celotno zgodbo.