Ugrabil jo je sredi belega dne, med divjo vožnjo je padla iz vozila (VIDEO)

Britance pretresa kazen, ki jo je za ugrabitev 19-letne Angel Lynn dobil njen nekdanji fant Chay Bowskill. Septembra 2020 jo je, takrat 20-letni Bowskill sredi belega dne zgrabil in jo odpeljal s kombijem. Angel se je skušala rešiti, med vožnjo je padla iz vozila in utrpela hude možganske poškodbe. Posledice bo nosila celo življenje, njen ugrabitelj pa bo kot kaže po dveh letih odkorakal na prostost.

Mama poškodovane Nikki je dejala, da ji je dogodek za vedno zaznamoval življenje. »Nikoli ne bo imela službe, nikoli ne bo mama. Nikoli več se ne bo mogla družiti z brati, sestrami ali prijatelji. To je uničilo tudi naša življenja. Potrebuje 24-urno nego. Na prostosti bo v manj kot treh letih. Zaradi tega sem besna. Kakšno sporočilo je to za takšne pošasti kot je on? Morda bo skušal uničiti življenje kakšni drugi ženski, medtem ko je mora hči ujeta v pasti za vse življenje.«

Chayu nikoli ne bo odpustil Angelin oče Patrick. »Vse ji je ukradel in za to bo plačal res nizko kazen.« Po dogodku Angel ne more hoditi, niti govoriti.

Ugrabitev so posnele tudi nadzorne kamere. Bowskill je Angelo sredi dneva zgrabil, jo nesel čez cesto, jo vrgel v kombinirano vozilo in odpeljal. Kmalu za tem je Angela padla iz vozila. Sodišče ga je obsodilo zaradi ugrbitve, ne pa, da jo je potisnil iz vozila. Dobil je sedem let in pol zaporne kazni, za zapahi pa bo dejansko prestal polovico kazni.

»Več tednov zdravniki niso verjeli, da bo preživela. Nikoli ne bom pozabila obraza zdravnika, ko mi je dejal, da bo umrla. Mislila sem, da mi bo srce iztrgalo iz prsnega koša. Vse se mi je vrtelo pred očmi, več tednov nisem mogla jesti, živela sem od vode. Niti zdaj ne vemo, koliko časa ji je ostalo, a želimo ji dati kar se da kvalitetno življenje,« je dejala po poročanju The Suna njena mama Nikki.