Ugledni kirurg leta pod narkozo posiljeval otroke: O vsem pisal dnevnik, policija v hiši našla srhljive stvari (VIDEO)

Kirurg Joel Le Scouarnec (73) je obtožen, da je med letoma 1989 in 2014, večinoma v francoski provinci Bretanji, napadel ali posilil 299 otrok, večinoma svojih nekdanjih pacientov. Nekatere obtožbe je priznal, ne pa vseh. Sojenje v Vannesu na severozahodu Francije sledi mukotrpni policijski preiskavi, ki je trajala več let. Le Scouarnec, nekoč cenjen kirurg iz majhnega mesta, je v zaporu od leta 2017, ko so ga aretirali zaradi suma, da je posilil svoji nečakinji, ki sta zdaj stari 30 let, ter šestletno deklico in mlado pacientko. Leta 2020 je bil obsojen na 15 let zapora.

Joel Le Scouarnec ljubitelj opere in literature, je bil dolgo časa ponos svoje družine. Dolga leta je bil spoštovan zdravnik v majhnem mestu, kar mu je omogočilo precejšnjo stopnjo zaščite na delovnem mestu. V zgodnjih 2000-ih je FBI opozoril francoske oblasti, da je dostopal do spletnih strani, ki prikazujejo zlorabo otrok, a je dobll le štirimesečno pogojno kazen brez obveznosti nadaljnjega zdravljenja. Ko je kolega, Le Scouarneca sumil, da je pedofil, leta 2006 v lokalnem tisku prebral o obtožbah proti njemu, je regionalno zdravniško združenje pozval, naj nekaj ukrene. Vsi razen enega zdravnika, ki se je vzdržal, so glasovali, da Le Scouarnec ni kršil zdravniškega etičnega kodeksa. Uvedene niso bile nobene sankcije.

Po njegovi aretaciji je policija preiskala njegov dom in našla seks lutke v velikosti otroka, več kot 300.000 slik zlorabe otrok in na tisoče strani natančno sestavljenih dnevnikov, v katerih naj bi Le Scouarnec beležil svoje napade na svoje mlade paciente. Zanikal je napad ali posilstvo otrok in trdil, da so njegovi dnevniki le podrobno opisali njegove fantazije. Le Scouarnec se sooča z več kot 100 obtožbami posilstva in več kot 150 obtožbami spolnega napada.

Družina vedela

Člani njegove družine so prav tako vedeli za Le Scouarnecovo pedofilijo, vendar ga niso uspeli ustaviti. Njegova nekdanja žena je sicer zanikala, da bi vedela, kaj naj bi počel njen mož in oče njunih treh otrok.

Nekateri njegovi nekdanji pacienti, zdaj vsi odrasli, so povedali, da se spominjajo, da se jih je kirurg dotikal pod krinko zdravniških pregledov, včasih tudi, ko so bili v sobi njihovi starši ali drugi zdravniki. Toda, ker je bilo veliko njegovih domnevnih žrtev pod anestezijo, ko so se napadi zgodili, se niso spomnile dogodkov in so bili šokirani, ko jih je kontaktirala policija in jim povedala njihova imena, skupaj z nazornimi opisi zlorabe, ki so se pojavili v Le Scouarnecovih dnevnikih.

Nekatere od žrtev so povedale, da so jim vznemirljiva razkritja pomagala razumeti nepojasnjene simptome travme, ki so jih pestile vse življenje. Odvetnica Francesca Satta, ki zastopa več žrtev, je za BBC povedala, da sta med njenimi strankami in družinami dva moška, ​​ki sta se spominjala zlorabe in si na koncu vzela življenje.