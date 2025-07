Ugasnilo življenje 31-letne olimpijske prvakinje Laure, ki se je ponesrečila v gorah

Svet športa je v šoku. Dvakratna olimpijska zmagovalka, Nemka Laura Dahlmeier, je umrla v tragični gorski nesreči v Pakistanu, stara komaj 31 let. Po dnevu špekulacij je strašna novica potrjena – njeno življenje se je končalo med plezanjem v Karakorumu, eni najnevarnejših gorskih verig sveta.

Nekdanja biatlonska kraljica je izginila 28. julija, potem ko jo je pri višini približno 5.700 metrov zasul skalni podor. Čeprav je bil v tistem trenutku z njo še en izkušen alpinist, in so reševalci hitro začeli iskalno akcijo, ni preživela.

Zaradi izjemno težke dostopnosti območja, kjer se je ponesrečila, je helikopter lahko pristal šele naslednje jutro, vendar žal prepozno. V sredo je njeno vodstvo sporočilo najhujše: Laura je umrla.

Karakorum je bil za Lauro usoden.

Zlata olimpijka in gora kot življenjski klic

Laura Dahlmeier je na Zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Koreji osvojila kar dve zlati medalji – v sprintu in zasledovanju, kar ji je prineslo status športne legende. Bila je prva biatlonka, ki ji je to uspelo na enih igrah. Dodala je še bron na posamični tekmi, svojo zbirko pa je obogatila z neverjetnimi sedmimi zlatimi odličji s svetovnih prvenstev ter številnimi srebrnimi in bronastimi medaljami.

Leta 2019 je pri komaj 25 letih napovedala konec tekmovalne kariere in se popolnoma posvetila strasti do gor, ki jo je gojila že vrsto let. 8. julija letos ji je uspelo osvojiti že vrh Great Trango Tower (6.287 m), nato pa se je podala proti še enemu izzivu – Laila Peaku, kjer je prišlo do usodne nesreče.

Laura Dahlmeier je bila izjemna športnica. FOTO: Christof Stache Afp

Ganljive besede: »Odhaja velika športnica in topla duša«

Po potrditvi tragične novice so se z vseh strani zgrnili odzivi v poklon Lauri. Nogometni klub Schalke 04 je na omrežju X zapisal: »Z Lauro Dahlmeier nas je zapustila velika športnica in srčna oseba. Naše misli so z njeno družino, prijatelji in celotno biatlonsko skupnostjo. Počivaj v miru, Laura.«

V Nemčiji in širše bo ostala zapisana kot ikona biatlona, a tudi kot ženska, ki je z neustrašnim duhom sledila svojim sanjam – vse do zadnjega diha.